Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли. Такие бури влияют на работу систем связи, считается, что они могут вызвать и проблемы с самочувствием у людей.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца систематически публикует прогноз магнитных бурь.

Завтра, 2 февраля, прогнозируется, что магнитосфера будет возбужденной. Непосредственно магнитная буря предварительно ожидается 21 февраля (G1 — слабая буря). 7 и 22 февраля магнитосфера будет возбужденной. Отметим, прогноз магнитных бурь — не точная наука, ситуация может измениться. Уточнить прогноз можно тут.

Магнитные бури — как пережить

Избегать чрезмерных нагрузок, больше отдыхать.

Стараться не попадать в стрессовые ситуации.

Выпивать 1,5-2 литра чистой воды в день.

Также рекомендуется в эти дни запастись лекарствами первой необходимости, быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей, так как магнитные бури сказываются на состоянии кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем.