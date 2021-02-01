Лидер команды «Европейской Солидарности» в Киевсовете, председатель постоянной Комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко побывала в Центре социальной поддержки детей и семей Днепровского района столицы. Здесь в начале 2021-го года открылись социальные квартиры для детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки. Социальная квартира — это жилье, где молодежь в возрасте от 18 до 23 лет может получить временную поддержку и сопровождение при трудоустройстве, адаптироваться к взрослой жизни, получить необходимые социальные навыки, решить собственные жизненные ситуации. В социальной квартире дети-сироты могут жить до года, в случае сложных жизненных обстоятельствах — еще полгода. «Я узнала уже как депутат Киевсовета о том, что открывается такой дом, и спросила, что необходимо. Сказали, что нет постельного белья, постельных комплектов. Уже как депутат я помогла приобрести все эти необходимые вещи », — рассказывает Марина Порошенко.

[GALLERY_BLOCK]

Председатель комиссии Киевсовета также отметила, что пока система покупки собственного жилья детям-сиротам не соответствует международной практике, а сами дети не могут выбирать себе место жительства. «Очень важно сегодня заботиться о тех детей-сирот, которые выходят из детских домов после 18 лет, чтобы государство гарантировало им право на их собственное жилье. Такие проекты реализуются за счет государства, муниципальных средств, но ребенок не имеет возможности выбрать жилье, свое будущее. Она не может даже переехать в какое-то другое место », — объясняет Марина Порошенко. «В связи с этим я буду инициировать проект, когда деньги ходят за ребенком. Так называемые «жилищные сертификаты», которые дадут возможность ей самой потом выбирать свое жилье, место проживания, улучшать его, если ребенок сможет заработать деньги. Например, имея такой сертификат, выбирать, где именно ей строить свою будущую жизнь », — объясняет Марина Порошенко. Она отметила, что сначала предложит пилотный проект Киевсовете, а потом его надо распространить и на общегосударственном уровне. «Это международная практика, и она очень прогрессивна. И направлена на то, чтобы ребенок себя чувствовала действительно независимой, что она сама решает свою судьбу, сама строит свою жизнь. Государство должно ей только помогать », — объясняет Порошенко. «Например, если она воспитывалась в детском доме, например, в Днепропетровской, Херсонской области или Львовской, а хочет переехать том, что есть какие-то дальние родственники или друзья, или просто ей предложили место работы в другом регионе», — отмечает Марина Порошенко. «То есть жилищный сертификат будет следовать за этим ребенком и иметь целевое назначение для того, чтобы ребенка не обманули, а не выманили эти деньги. Это будет целевое назначение только на приобретение жилья », — отмечает председатель комиссии.

Читайте также:

Дело против Порошенко и Байдена. Печерский суд оправдывается