По состоянию на 31 января коронавирус в Киеве обнаружили еще в 215 человек. Всего в столице подтвердили 128389 случаев инфицирования. За сутки умерло 16 человек, за время пандемии коронавирус унес жизни 2365 киевлян. Выздоровели за сутки 707 человек в целом — 68558 жителей Киева. заболели:

117 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;

88 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет;

2 девочки 1 и 3 лет и 8 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

В больницы города госпитализировали 26 пациентов.

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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском, Дарницком и Святошинском районах Киева. [INTERACTIVE_MAP = 8532] Напомним, за прошедшие сутки в Украине медики обнаружили 3177 новых больных Covid-19. В частности, заболели 146 детей и 86 медработников. Вчера с коронавируса были госпитализированы 1960 человек. Умерло от осложнений болезни 79 пациентов. По официальным данным Минздрава вчера выписаны 4126 человек.