Самые распространенные мифы о содержании кошек, Которые могут лишить их здоровья. По незнание хозяевами анатомии и физиологии питомец может поплатится даже жизнью. Рекомендуем Ознакомиться со статьей тем, кто не имеет фелинологическими или ветеринарного образования. Маленький котенок больше привязывается к хозяину Многие думают, что котенок 1,5 месяцев, если его забрать от мамы и начать социализировать, будет любит людей больше, чем тот, которого забрали в возрасте, скажем, 3 месяца. На самом деле, 1,5 месяца — возраст, когда котенок еще полностью зависит от мамы-кошки, заменить которую человеку сложно. Малышу нужно молоко с антителами матери, ему нужна ее опека (вылизывание, присмотр и т.д.), ему нужен ее пример поведения (в общении с людьми, в использовании лотка и когтеточки, в Вымывание шерстки и т.д.). Если отнять котенка в этом возрасте, вы оставите малыша всего этого, а потом сами же будете мучается, т.к. приучить его к элементарным кошачьи делам и этикета (например, играть без когтей) гораздо сложнее без мамы-кошки. По международным нормам, забирать ребенка от кошки Можно не ранее 12 недель, а лучше в 3 месяца. В этом возрасте он уже вовсю интересуется людьми, а не зависит от антител матери и многое умеет. С детства он жил среди людей в доме заводчика, поэтому социализацию и приучения к рукам прошел. Потом в 3 и даже в 4-5 месяцев котик полюбит нового хозяина не менее, чем если бы его забрали в 1,5 месяца. И, возможно, полюбит даже больше, потому что у него было полноценное детство без психотравм, одной из которых является раннее отлучение от мамы. Кастрация — это вредно и противоестественно А знаете, что естественно для уличных кошек, на которых многие так ориентируются в этом вопросе? Для них естественно приносит по три-четыре приплода в год, то есть беременеть почти каждую папку, а не воздерживаясь и НЕ мучаясь от неудовлетворенном сексуального желания. Но из-за частых родов и вторых особенностей дикой жизни организм быстро изнашивается, а потом уличные кошки живут 5-7 лет максимум. Популяция поддерживается за счет огромного количества постоянно рождающихся особей. Домашняя кошка находится в Иных условиях, а ее хозяева, наверняка, хотят, чтоб она жил не 5-7 лет, а хотя бы 15. Тогда они Должны знать, что, согласно данным ветеринарных исследований, стерилизованные кошки живут примерно на 3-5 лет дольше, чем нестерилизованные. Это связано со многими факторами, один из которых — отсутствие изнашивающих организм родов или патологий, вызванных постоянными пустыми папками. Кастрация кошек и котов является Не только возможностью сохранить покой питомца и его хозяев, но также считается профилактикой многих заболеваний, связанных со скачками гормонального фона. Кошка должна родить хотя бы раз Мнение, что кошка должна хотя бы раз в своей жизни родит, — это бабушкины сказки, Которые базируются на неправильном понимании кошачьей физиологии и психологии. Многие думают, что для организма роды полезны, а кошка хочет почувствовать себя матерью. На самом деле, роды — это всегда риск, в том числе смертельный. А кошка НЕ чувствует неполноценности, если ни разу не рожала. Для нее спариваться, рожать котят и ухаживать за ними — не более чем инстинкт. Кошка при этом НЕ чувствует счастья. Это мы умиляемся, когда смотрим на ее семейство, а кошки просто делают свое дело и уже через 4 месяца сами спокойно выгоняют потомство в свободное плавание и даже могут конфликтовать с ним из-за территории. Кота можно кормить чем хочешь Иной раз приходится сталкиваться с ситуацией, когда хозяева НЕ разобрались в основах кошачьей диетологии. Поэтому кормят они любимца всем подряд: со стола своей едой, сырыми мясом, копченым мясом, рыбой, приправленной дешевыми заводским кормом, да еще и сразу несколько марок. Котам с крепкой генетикой подчас удается на таком питании жить долго и счастливо, но не благодаря, а вопреки. К тому же коты часто болеют незаметно для хозяина. Но потом он такие истории ставит в пример другим и учит всех котов кормить по такой схеме. Организм большинства породистых питомцев такого питания НЕ выдерживает. Рацион кошки должен быть составлен со знанием кошачьей диетологии. Если это натуральное питание, то это НЕ продукты со стола, а особая еда для хищника. Если это корм, то корм только супер-премиум класса или холистик. Рыба и молоко — лучшие друзья кота Пьющий молоко и кушающий рыбу кот — устоявшийся стереотип. На самом деле, чрезмерное потребление рыбы вызывает как минимум патологии мочеполовой системы, поэтому от нее запросто можно отказаться без ущерба для здоровья. А вот молока у многих котов газы и диарея, т.к. после 3 месяцев они НЕ усваивают лактозу. Кот умный и уже не станет прыгать из окна Именно Этими словами начинаются истории о том, как чей-то питомец стал парашютист. Дело в том, что, во-первых, иной раз прыткосты и аккуратности котик Не хватает. Во-вторых, в котов отсутствует страх высоты, поэтому они спокойно могут выпрыгнуть вслед за птичкой. Соответственно, каждый хозяин должен позаботиться о том, чтоб в кота не было доступа к открыть окну. Вакцинация бесполезна и вредна Есть мнение, что, если кот никогда НЕ выходит на улицу, то вакцины ему не необходимы. Ох, если бы вы знали, как много хвостатых заболевает и умирает от инфекций, сидя дома … А все потому, что вирусы, грибы и простейшие прекрасно заносятся в квартиру на обуви и одежде. В итого полностью домашние коты болеют и чумкой, и калицивирозом, и другими болячками, от которых человечество уже давно разработали вакцины. Да, вакцинация — не безобидная медицинская процедура, однако риски осложнений при правильном подходе минимальны. Прививка поможет либо не заразится вообще, либо перенести болезнь в легкой форме. Но для этого вакцину нужно выбрать качественную, т.к. в клиниках предлагаются и те препараты, Которые не работают. Возможно, именно из-за них возникают мифы о том, что вакцинация не помогает. И еще пару слов для тех, кто думает, что вакцинация только Снижает высокий иммунитет кота, а не укрепляет его. Такое мнение БАЗИРУЕТСя на непонимание того, что такое иммунитет и как он работает. Иммунитет высок только тогда, когда он постоянно отражает удары и тренируется. После тренировки он обретает силу сопротивляться быстро и эффективно — тогда мы говорим, что иммунитет сильный. Без тренировки кот заболеет от любого слабого вируса, який лица с натренированным иммунитетом даже не замечают. Просто этой тренировки мы НЕ замечаем, ведь мы не видимых вирусов и бактерий, летающий в воздухе и лежащих на полу. Зато вакцинацию мы замечаем, и поэтому думает, что апатичное поведение кота после этой процедуры — признак того, что вакцины вредны. Хотя уже через пару-тройку дней кот как ни в чем НЕ бывало снова кушает и бегает. Кошки могут долго быть без компании Большинство кошек — интроверты. Есть глубокие интроверты, Которые целыми днями хотят сидеть в одиночестве. Но большинство хвостатых все-таки нуждаются в компании и, если их оставить на несколько дней одних дома, это грозит психическими расстройствами. А если кошка экстраверт, то она едва ли сможет спокойно провести без компании больше суток. Кошка гуляет сама по себе Кошка, которая гуляет сама по себе, живет на улице, а не дома. Правилами международной кошачьей организации WCF запрещено выпускать одних на улицу домашних котов и кошек, Которые всю жизнь живут в квартире. Это грозит драка, контактом с инфекциями, незапланированнымы вязки (что приводит Не только к беременности, но и к заражению венерических заболеваниями), попаданием под машину. Также коты рискуют отравиться и быть замученнымы уличнымы садистами. Если вы НЕ хотите, чтоб ваш кот просился на улицу, кастрируйте его. А гулять можно только под присмотр хозяина. Ветеринары — вымогатели и обманщики Зачастую люди, руководствуясь негативным мнением о ветеринарам, предпочитают вообще к ним не обращаться. И это чревато гибелью животного, поскольку многие ситуации требуют профессионального вмешательства. Конечно, как и в любой другой профессии есть здесь и дилетанты, и Равнодушные к пациентам, и те, кто больше любит деньги, чем животных. Но многие ветеринары — прекрасные добрые люди с высоким уровнем знаний. Каждый владелец кошки должен постараться найти такого для своего питомца. А говорит, что все ветеринары — безграмотный вымогатели, в корне неверно, жестоко и обидно для настоящих профессионалов своего дела. Кошки сами себя лечат Кошки — довольно живучие существа и даже умеют себя лечить: когда им плохо, они урчат, тем Самым успокаиваясь и приближает момент исцеления. Однако это касается только тех заболеваний, Которые организм способен преодолеть самостоятельно. Есть масса патологий, требующий срочных профессионального вмешательства и введения медикаментов, т.к. без этого питомец погибнет. Лень для кошки не вредно Все привыкли, что кошки — ленивые и много спят. Это, действительно, так. Только в природе они вынуждены еще и добывать еду, для чего требуется физическая нагрузка. А дома коты добывают ее из миски без усилий. Если кот целыми днями только ест и лежит, а он еще более-менее молодой, это очень плохо. Нужно приучить питомца к играм. Иначе ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и преждевременное старение ему обеспечены. И одно только сбалансированное питание не поможет: физическая нагрузка для поддержания формы обязательна. Конечно, не необходимо будит кота для игр, когда он спит. Завлекайте его тогда, когда он просто лениво лежит и скучает. Хорошего кота должно быть много В понимании многих владельцев хороший кот = большой кот. Если речь идет о массивным костяк и хорошо развитой мышечной массе, то, безусловно, большой кот или кошка — это красиво. Но зачастую люди путают понятия большой кот и толстый кот, закармливая животное, чтоб оно НЕ потеряло форму. Но толстые питомцы меньше живут, т.к. подвержены сердечно-сосудистым и другим заболеваниям. Поэтому запомните: хороший кот — это кот без лишнего веса, а то, какой именно он, стройный и хрупкий или крепкий и мускулистый, зависит от типа конституции и, если вы считаете ее недостаточно солидной, это проблемы только вашего вкуса, а не причина придал коту иную форму. Ранее «Скотч» показывал Курьезный фото котов и собак, Которые забыли, кто из них кто Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам в том, что это очень даже возможно!

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