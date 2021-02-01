На оккупированном Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил исчез украинский военнослужащий.

Подробности сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток» на своей странице в Facebook.

Пропажу воина ООС обнаружили еще вечером 28 января во время проверки личного состава, однако поиск не дал результатов.

«Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы. Сослуживцами характеризуется как человек исключительно спокойный и уравновешенный, конфликтных ситуаций ни с кем не имел», — рассказали в подразделении.

Как сообщают в «Востоке», боец сейчас находится на оккупированной территории. Продолжаются следственные действия и установление всех обстоятельств.

Тем временем, сепаратистские СМИ утверждают, что 28 января на оккупированную территорию якобы перешел военнослужащий первой танковой бригады Вооруженных сил Украины Анатолий Тараненко. Представители боевиков заявили, что он якобы сбежал, но на оккупированной территории «его жизни ничего не угрожает».

Как мы уже рассказывали ранее, вопрос Донбасса и Крыма нужно выносить на всеукраинский референдум, — так считает глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Тем временем, на территории оккупированного РФ Донбасса началась вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».

