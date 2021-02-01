На территории оккупированного Российской Федерацией Донбасса началась вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».
Одним из первых привили главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина, об этом сообщают сепаратистские СМИ.
Пушилин прошел вакцинацию в Донецке в Центральной городской клинической больнице №6.
В первую очередь оккупанты намерены вакцинировать спецконтингент: медиков, соцработников, а также сотрудников «силовых структур».
Поставки «Спутника» на Донбасс планируются на регулярной основе.
Как мы уже рассказывали ранее, справку о вакцинации от COVID-19 в Украине не будут вводить в ближайшем времени, поскольку длительное время доступ к вакцине будет ограниченным. Однако те, кому она будет нужна для путешествий, смогут получить ее бесплатно.
Тем временем, Минздрав представил календарный план вакцинации украинцев от COVID-19.