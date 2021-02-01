Новое украинское правописание, постановление о котором отменил ОАСК, будет в силе до окончания проведения ВНО-2021.

Такое заявление сделал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook. Он напомнил, что суд отменил не само правописание, а постановление правительства.

Также, решение суда не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, поскольку Минюст обжалует его.

«Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться по нему к ВНО в этом году… как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет», — подчеркнул Малюська.

Он также предположил, что постановление Кабмина отменили в связи с нарушением процедуры его принятия. В том числе в связи с тем, что закон, который давал право принимать такое постановление, был признан неконституционным.

Как мы уже рассказывали ранее, окружной административный суд Киева отменил правительственное постановление о введении нового украинского правописания.

А также, 1 февраля 2021 года стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Регистрация закроется 5 марта, а сама сессия пройдет с 21 мая по 15 июня.