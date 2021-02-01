После инаугурации Джо Байдена президент Владимир Зеленский рассчитывает на новый этап развития отношений между Украиной и США.

Об этом он заявил в интервью программе Axios, передает «Голос Америки».

Зеленский рассчитывает, что Байден и США помогут Украине завершить войну на Донбассе:

«Президент Байден говорил, что он беспокоится и продолжать беспокоиться и работать ради безопасности в Европе. Для нас это важно, потому что безопасность в Европе — это о нас. На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма».

Зеленский также напомнил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО:

«Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?».

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. США и Россия обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), Байден выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, а также подтвердил поддержку суверенитета Украины.

В Украине заявили, что телефонные переговоры между президентом США Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным — свидетельство возвращения новой американской администрации в мировую повестку с традиционными ценностями, но это хороший знак для Украины.