В феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла — на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм — в пределах средних многолетних значений. Среднее месячное количество осадков составляет 26-46 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 47-125 мм.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в феврале средняя месячная температура воздуха составляет 0-5 градусов мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах 6-7 градусов мороза, в Крыму от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 27-39 градусов мороза, на юге Украины и на Закарпатье 23-34 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха — 12-20 градусов тепла, на Прикарпатье, в южной части до 21-24 градусов, на высокогорье Карпат 8-10 градусов тепла.Погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.