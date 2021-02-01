Служба безопасности Украины начала изучение возможных связей бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного со спецслужбами РФ. Его подозревают в организации заказного убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Подробности обнародовала пресс-служба СБУ.

«Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без российского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора», — утверждает глава СБУ Иван Боканов во время выступления на закрытом заседании Комитетов Верховной рады.

Он отмечает, что поводом для приготовления заказного убийства руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова является его профессиональная деятельность, так как он не позволял преступной группе назначить своих людей на должности в СБУ.

Как мы уже рассказывали ранее, полковник СБУ Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в заказе убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова, в телефонных разговорах называл российского президента Владимира Путина «красавчиком».