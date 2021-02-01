Справку о вакцинации от COVID-19 в Украине не будут вводить в ближайшем времени, поскольку длительное время доступ к вакцине будет ограниченным. Однако те, кому она будет нужна для путешествий, смогут получить ее бесплатно.

Такое заявление сделал замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко, передает ТСН.

«Пока мы действуем в рамках исключительно международного законодательства. Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение №6 к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не собираемся внедрять», — сказал Ляшко.

Гражданам, которым это свидетельство будет необходимо, смогут получить его бесплатно.

«Мы просто нашу систему здравоохранения перестроили так, что при необходимости двумя нажатиями на клавиатуре можно будет представить ту форму справки человеку, который будет путешествовать и, вероятно, какая-то страна введет требование, что при пересечении границы нужно будет предъявить международное свидетельство о вакцинации. Это будет бесплатно», — заявил Виктор Ляшко.

Также, по мнению Ляшко, «внедрение справок и паспортов может привести к разделению людей».

Как мы уже рассказывали ранее, китайская компания Sinovaс не предоставила документы об эффективности своей вакцины от COVID-19, а для закупки их препарата CoronaVac эффективность должна быть не менее 70%.

Тем временем, Украина в рамках глобальной инициативы COVAX получит первую партию вакцин от коронавируса через две недели.