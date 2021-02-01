Террористу и сотруднику так называемого «Министерства госбезопасности ДНР», который в подпольной тюрьме «Изоляция» силой удерживал и пытал украинцев, сообщили о подозрении.

Подробности опубликованы на сайте Офиса генпрокурора Украины.

Боевик обвиняется в торговле людьми, участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных формированиях, а также в нарушении законов и обычаев войны.

Как установило следствие, злоумышленник с 2016 года в помещении бывшего завода изоляционных материалов в Донецке, где боевики устроили тюрьму «Изоляция», удерживал украинцев – гражданских лиц, пленных военнослужащих Вооруженных Сил и других формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции/операции Объединенных сил на Донбассе.

В группе с другими пророссийскими террористами они пытали пленных электрическим током, били их, держали в нечеловеческих условиях без пищи и воды, а также принуждали к тяжелому труду, говорится в сообщении.

«Следствие устанавливает круг потерпевших лиц, а также других участников НВФ РФ, причастных к совершению страшных преступлений», – сообщили у генпрокурора.

Как мы уже рассказывали ранее, в сети опубликовали фото тюрьмы «Изоляция», которая находится в оккупированном Донецке, и в которой боевики удерживают украинских пленных.