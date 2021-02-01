Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Рисованный заявил, что в криворожском офисе ведомства проверкам крупных промышленных предприятий будет уделяться особое внимание. Об этом он написал в Facebook. «В рамках сегодняшних встреч основной темой стала работа крупных предприятий-загрязнителей — ПАО« АрселорМиттал Кривой Рог »и АО« Южный горно-обогатительный комбинат », — отметил Рисованный после встречи с гражданами в офисе ГЭИ. Он также отметил, что Госэкоинспекция утвержден план проверок на 2021. И в частности, уже 8 февраля инспекторы выходят на контроль соблюдения природоохранного законодательства на Южном ГОКе. Ранее во время проверки Государственная экологическая инспекция установила ряд нарушений природоохранного законодательства от «АрселорМиттал Кривой Рог». Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина последовательно придерживается международных климатических соглашений и намерен усилить свое участие в глобальной борьбе с изменением климата. Как сообщалось, Украина начала мониторинг за выбросами парниковых газов.