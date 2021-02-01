Служба безопасности Украины разоблачила масштабную агентурную сеть спецслужб Российской Федерации. Кроме прочего, они занимались разведывательно-подрывной деятельностью на территории Украины через Telegram.

Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Как было установлено, агентурная сеть была создана так называемым «85-м Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ».

«В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой «русской весны». Они сейчас «базируются» на территории подконтрольной России «Приднестровской Молдавской Республики» в Тирасполе», — указано в сообщении.

Так, были созданы ряд политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов: «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Черный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах

Уже идентифицированы 50 заказчиков опубликованных материалов в Telegram-каналах.

«Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан», — отметили в СБУ.

Средства за публикацию материалов выводили через сеть сообщников. Они имели счета в украинских банках, куда перечислялись «гонорары». Далее средства конвертировали в валюту и переводили в непризнанную «ПМР», Молдову или Россию.

Как мы уже рассказывали ранее, СБУ выявила и задержали участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР», который воевал против бойцов АТО на Донбассе.

А также, экс-заместитель главы ведомства Дмитрий Нескоромный подозревается в причастности к покушению на начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова. Он подозревается в заказе покушения на убийство.