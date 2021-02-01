15 февраля православные празднуют Сретение Господне — один из 12 главных церковных праздников, который символизирует встречу Ветхого Завета в лице Симеона с Новым — с христианством в виде маленького Иисуса, сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Традиция и история праздника

Церковный праздник наложилось на народные традиции с языческими корнями. В конце февраля отмечали встречу зимы с весной. Однако церковный смысл и духовное значение праздника совсем другое.

По преданию, на сороковой день после Рождества праведный Иосиф с Марией принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, где его встретил 300-летний старец Симеон. Эти события описаны в начале истории Нового Завета. «Сретение» переводится с церковнославянского как «встреча». Это встреча Спасителя мира с благочестивым человеком, которому ангел предусматривал, что он не умрет, пока своими глазами не увидит Мессию.

На иконе Сретения по центру изображена Богородица, передает в руки старца Симеона младенца Иисуса. По правую сторону от Симеона — пророчица Анна, которая также ждала прихода Спасителя. Слева от Богородицы — Иосиф, у него в руках клетка с благодарственной жертвой за молитвенное очистки после рождения ребенка пара голубей. Красная пелена храма символизирует, что действие происходит внутри помещения. Таким образом, праздник служит напоминанием каждому верующему о необходимости служения Богу.

Что можно и нельзя делать на Сретение

На Сретение посещают праздничное богослужение в церковь, освящают свечи и раздают их прихожанам. Такие свечи из пчелиного воска приносили домой, зажигали в особо радостные или печальные минуты и хранили в течение года.

На Сретение очень много народных примет, никак не связанных с церковными. Например, предки называли освященные в церкви свечи «громничнымы». Им приписывали способность защитить человека от болезней, а дом от удара молнии. Считалось, что если зажечь свечу в доме, она сохранит посевы от паводка, а дерева — от мороза.

Освященную воду ценили наравне с крещенской. Иногда ее заранее собирали с талых сосулек. Водой кропили жилье, скот и воинов перед боем.

Считалось. что на Сретение нельзя сквернословить и ругаться, убирать в доме, браться за рукоделие или другую тяжелую работу, а также думать и заниматься магическими ритуалами, употреблять алкоголь.

Поздравления и открытки с праздником

Из Сретением, православные! Пусть невзгоды остаются в прошлом, а сердце наполняет радостью и любовью. Желаю, чтобы в дом вошли достаток и счастье.

Пусть будет мирно и радостно в доброй вере и спасительной надежды, с праздником! Пусть Господь хранит тебя и твою семью.

Желаю, чтобы молитвы дарили спасительную силу для души, чтобы с верой в Спасителя мы могли противостоять всем искушениям в нашей жизни.

Пусть Господь не лишает Своей милости и услышит молитвы. С праздником!

Пусть вера принесет благодать и то состояние, которое приготовил Господь здоровым слухом его. Из Сретения Господня!

Напомним, что в пятницу, 14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных.

Также недавно в Минсоцполитики издали распоряжение, согласно которому к 2020 году в Украине предусмотрено несколько дополнительных выходных .