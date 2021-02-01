Кассационный административный суд зарегистрировал иск председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, в котором он оспаривает указ президента Владимира Зеленского «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины».
Подробности обнародовала пресс-служба Верховного суда.
«Сегодня, 1 февраля 2021, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает Указ Президента Украины от 29 декабря 2020 №607/2020 «Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины» с момента его принятия. Регистрационный номер дела — №9901/20/21. По состоянию рассмотрения дела можно следить в разделе «Состояние рассмотрения дел» на официальном веб-сайте Верховного Суда», — указано в сообщении.
При этом суд не назвал имя истца, однако журналистам «Интерфакса» удалось выяснить, что иск был подан главой КС Александром Тупицким.
Как мы уже рассказывали ранее, в КС опровергли сообщения о том, что отдых в Дубае его главе Александру Тупицкому обошелся в 300 тысяч гривен в сутки за виллу. По информации суда, неделя отдыха обошлась Тупицкому в 242 тысячи.
Тем временем, государственное бюро расследований сообщило о подозрении председателю Конституционного суда Александру Тупицкому.