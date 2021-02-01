В России продолжаются массовые протесты в поддержку оппозиции. Первые митинги «Свободу Навальному!» прошли 23 января. Повторно акции провели 31 января — Алексея Навального поддержали жители почти 100 городов. В итоге силовики задержали около 4,5 тысяч человек (82 журналистов).

Протесты в Москве начались около 12 часов, при этом первые задержания начались еще до митинга. К примеру, корреспондента канала штаба Навального Дмитрия Низовцева задержали при выходе из дома. Как выяснилось, полицейские всю ночь дежурили около его квартиры.

В Москве выставили усиленные наряды полиции у зданий посольств и на ключевых развязках дорог. По состоянию на 12:15 в России уже были задержаны свыше 1000 человек. СМИ сообщали, что над задержанными издевались. Например, во Владивостоке людей расстреливали из травматического оружия, били электрошокером и применяли физическое насилие.

В акции приняла участие жена Навального, но ее быстро схватили силовики и отвезли в полицию. Протестующие дошли до СИЗО «Матросская тишина», где содержат Алексея Навального, но там Росгвардия перекрыла подходы к СИЗО и начала задерживать участников протеста.

«Сегодня» пишет, что один из протестантов поджег себя в центре Москвы (у станции метро «Тверская»).

Больше всего задержаний провели в Москве – 1450. Правозащитники, адвокаты и члены ОНК во многих регионах России сообщают о нарушениях прав задержанных в ОП и ОВД. Защитников не пускали по несколько часов.

Как сообщает «Дождь», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал жесткие задержания на акциях протеста. Он заявил, что в толпе было много хулиганов и провокаторов, которые отметились агрессивным поведением в отношении сотрудников правопорядка: «С хулиганами и провокаторами разговора быть не может, со всей строгостью должен применяться закон».

На уточняющий вопрос журналистов, видел ли Владимир Путин видео, на которых митингующих бьют электрошокером, Песков ответил: «Он не может смотреть каждое видео, которое записано в ходе незаконных акций. Видео там записываются тысячи. Конечно, Путин не в состоянии смотреть все эти видео … Какое поведение было буквально за полминуты до этого? Мы видели кадры нападения на омоновцев, на полицейских».

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Напомним, 31 января в ходе акций протеста был задержан известный рэп-певец Oxxxymiron (Мирон Федоров).

В Министерстве иностранных дел России уже заявили, что США поощряют массовые протесты в России в рамках американской стратегии сдерживания РФ.