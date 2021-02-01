Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который накануне обнародовал запись разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, рассказал, как готовили убийство журналиста Павла Шеремета.

В интервью ТСН Макар заявил, что у него есть доказательства того, что в конце 2015 года поднималась и собиралась вся информация, где живет Шеремет, куда он передвигается, все его поездки:

«И то, что Павел Шеремет уехал в Украину, является ничем иным, как спецслужбам упростить задачу, потому что ликвидация человека в стране, где есть вооруженный конфликт, есть какие-то группы лиц, которые имеют отношения к каким-то группировкам и оружию, это развязывает руки, и работать заказчику гораздо проще».

Макар также добавил, что когда коснулся этой темы, началось давление:

«Почему? Потому что, если это будет доказано, а я уверен, что это будет доказано, это будет государственный терроризм со стороны Лукашенко. И это сильно ударит по нынешнему режиму, и по самому Александру Григорьевичу Лукашенко».

Экс-сотрудник белорусского спецназа утверждает, что Шеремет знал о риске его физической ликвидации.

Как сообщалось ранее, 4 января издание EUObserver опубликовало запись аудио, предоставленную бывшим сотрудником спецотряда МВД Беларуси «Алмаз» Игорем Макаром властям ЕС для проведения расследования. Запись датирована 2012 годом. На ней запечатлен разговор — якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранения политических оппонентов, в том числе журналиста Павла Шеремета.

Игорь Макар уже заявил, что готов лично свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета в Киеве. Он также говорил, что прослушал запись впервые в 2012 году, на ней было имя моего друга — Олега Алкаева (бывший начальник Минского СИЗО, руководитель «расстрельной группы», которая выполняла смертные приговоры. Алкаев выехал из Беларуси в 2001, стал критиком режима Лукашенко. В 2007 года Павел Шеремет издал книгу Алкаева «Расстрельная команда»).