Украинский шоумен Сергей Сивохо поделился подробностями своего экстремального похудения. Так, 51-летний артист сбросила 50 килограммов из-за болезни. Как рассказал артист в программе «Звездный путь», проблемы с лишним весом у него начались с детства. Когда будущему шоумену было шесть лет, врачи диагностировалы бронхит с астматическом компонентом. Из-за тогдашнего гормонального лечения Сивохо начал набирать лишние кило. «У меня папа спортсмен, мама также была стройная. Я никогда не комплексовала по этому поводу. И вы знаете, пока возраст был достаточно такой бодрый, то есть, к недавнего времени, я и НЕ чувствовал ЭТИХ килограммов », — поделился звезда. Впрочем, в 2017-м Сергею, який весил 195 килограммов, диагностировалы язву желудка. Шоумен чувствовал себя очень слабым и НЕ понимал, что происходит. Как оказалось, Сивохо терял кровь. «Когда меня забрала скорая, я в то время потерял 3 литра крови. Уже нельзя было проводит полосную операцию и мне все это через пищевод, извините за подробности, заваривалы. Сказали, давайте или худеть, или до свидания. Не дай вам Бог худеть так, как худел я. Я лежал после этого в течение четырех месяцев. Иногда вообще НЕ хотелось есть », — вспомнил Сергей. Несмотря на то, что артист сбросила 50 кг, проблемы со здоровьем НЕ закончились. Из-за малоподвижно образа жизни, в легких звезды накопилась жидкость. Врачам пришлось вводит его в искусственную кому. «Что-то у меня в больнице произошло, у меня отключилась стопа. То есть, я стопу НЕ чувствую на левой ноге, поэтому вот у меня такие небольшие проблемы с передвижения », — добавил артист. Ранее «Скотч» сообщал, что Мишель Андраде впервые заговорила о своем любовника. «Мой парень знает больше, чем подружка, чем мама. Он мой друг в первую очередь. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда человек творческий влюблен, потому что он больше создает, по-другому чувствует себя », — отметила Андраде.

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