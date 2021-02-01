Погода в Украине 2 февраля будет продиктована влиянием антициклона — в большинстве областей осадки прекратятся.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, во вторник циклон, из-за которого сегодня в Украине снегопады и затяжные дожди, пойдет дальше, его место временно займет антициклон — завтра в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны. При этом циклоническое влияние будет чувствовать южная и восточная части, но Одесская и Николаевская области отдохнут от осадков.

На севере страны будет холодно от 15 градусов мороза ночью до 3-7 днем, на востоке 2-7 тепла. В центре ночью морозы, днем 0-5 тепла. На юге возможны ночные морозы, днем 2-13 тепла.

На западе ночью 3-6 мороза (на Волыни и Ровненской области до 14 мороза), днем ​​от 2 мороза до 2 тепла, на Закарпатье до 5 градусов тепла.

В Киеве во вторник — сухо, но морозно, ночью -8-10 градусов, в окрестностях до -12 градусов, днем ​​-3-5 градусов.



Как сообщал ранее Украинский гидрометеорологический центр, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла — на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений.Погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.