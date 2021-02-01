В ходе массовых протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали свыше 5 тысяч человек. Многие журналисты сообщают об особой жестокости силовиков, женщин и детей зажимали в угол и избивали дубинками.

Один из таких примеров привел в Facebook журналист Рустем Адагамов. Он опубликовал фото Михаила Светлова (Getty Images) и видео «Настоящего времени» одной и той же сцены.

На кадрах можно увидеть, как силовики загнали в угол женщин и подростков. Отметим, Facebook даже отметил видео как «Потенциально неприемлемый контент — видео может показаться некоторым людям неприемлемым«.

Напомним, 31 января в ходе акций протеста был задержан известный рэп-певец Oxxxymiron (Мирон Федоров).

В Министерстве иностранных дел России уже заявили, что США поощряют массовые протесты в России в рамках американской стратегии сдерживания РФ.