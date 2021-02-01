В Сибири и на Дальнем Востоке на акциях в поддержку Навального задержали 465 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Отмечается, что на акциях в поддержку политика Алексея Навального в Сибири и на Дальнем Востоке в данный момент, в 10:45 (по киевскому времени) задержаны 465 человек. Наибольшее количество задержанных во Владивостоке — 108 человек. В Красноярске задержали 72 человека, Новосибирске — 52, Новокузнецке — 29 человека, в Иркутске — 24.

В Челябинске силовики избивают протестующе дубинками. Видео: Урал. МБХ медиа pic.twitter.com/8GyDAT7Uss — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

В департаменте транспорта Москвы допускают дальнейшие закрытия станций метрополитена, сообщает Интерфакс.

Грубые задержания возле станции метро «Сухаревская». Видео: Алина Данилина pic.twitter.com/DmB4iBK2Cc — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021

По требованию полиции с 8:00 воскресенья для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты семь станций метро в центральной части Москвы.

В Уфе жёстко задержали пенсионерка, пять полицейских то Поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак Видео: Куштау онлайн pic.twitter.com/XoWDNHhvhk — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

17 января Алексей Навальный был задержан в зоне паспортного контроля аэропорта «Шереметьево». Он возвращался в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления веществом группы «Новичок» в конце августа прошлого года.

Напомним, с самого утра воскресенья, 31 января 2021, в столице РФ введен значительные ограничения на передвижение людей центральной частью города. Также на вход и выход начинаются семь станций метро — «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город».

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