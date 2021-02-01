1 февраля 2021 года стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Регистрация закроется 5 марта, а сама сессия пройдет с 21 мая по 15 июня.
Об этом сообщает правительственный портал.
Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:
- 21 мая — химия,
- 24 мая — испанский, немецкий, французский языки,
- 25 мая — английский язык,
- 28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта),
- 1 июня — украинский язык, украинский язык и литература,
- 4 июня — история Украины,
- 7 июня — физика,
- 10 июня — биология,
- 15 июня — география.
Напомним, участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам. Регистрация на ВНО происходит на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Как зарегистрироваться для участия в ВНО:
- правильно выбрать категорию лица;
- создать и заполнить регистрационную карту с помощью сервиса «Зарегистрироваться» на сайте УЦОКО;
- подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).
В комплекте регистрационных документов должны быть:
- оформленная регистрационная карточка, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться»;
- заверенная копия паспорта гражданина Украины;
- заверенная копия документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
- при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).
До 30 апреля зарегистрированные участники тестирования смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, на которых будет указано время и место проведения тестирований.
Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 до 18 мая включительно. Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 16 июля.
Как сообщалось ранее, украинским школьникам за хорошие результаты ВНО будут назначать специальные стипендии.
Также сообщалось, что Кабмин 27 января внес изменения в порядок обучения детей в общеобразовательных школах, и если ранее в документе говорилось, что опорные школы должны обеспечить полное среднее образование, то в новом варианте фигурирует лишь начальное и базовое образование (без старших классов). Другими словам, в Украине могут отменить бесплатное полное среднее образование.