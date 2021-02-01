1 февраля 2021 года стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Регистрация закроется 5 марта, а сама сессия пройдет с 21 мая по 15 июня.

Об этом сообщает правительственный портал.

Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

21 мая — химия,

24 мая — испанский, немецкий, французский языки,

25 мая — английский язык,

28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня — история Украины,

7 июня — физика,

10 июня — биология,

15 июня — география.

Напомним, участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам. Регистрация на ВНО происходит на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Как зарегистрироваться для участия в ВНО:

правильно выбрать категорию лица;

создать и заполнить регистрационную карту с помощью сервиса «Зарегистрироваться» на сайте УЦОКО;

подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

В комплекте регистрационных документов должны быть:

оформленная регистрационная карточка, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться»;

заверенная копия паспорта гражданина Украины;

заверенная копия документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).

До 30 апреля зарегистрированные участники тестирования смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, на которых будет указано время и место проведения тестирований.

Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 до 18 мая включительно. Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 16 июля.

Как сообщалось ранее, украинским школьникам за хорошие результаты ВНО будут назначать специальные стипендии.

Также сообщалось, что Кабмин 27 января внес изменения в порядок обучения детей в общеобразовательных школах, и если ранее в документе говорилось, что опорные школы должны обеспечить полное среднее образование, то в новом варианте фигурирует лишь начальное и базовое образование (без старших классов). Другими словам, в Украине могут отменить бесплатное полное среднее образование.