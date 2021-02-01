В доме престарелых в испанском городе Латартера все обитатели заболели COVID-19 после вакцинации. Семь человек из 78 заразившихся — скончались.

Подробности сообщает местное издание La Vanguardia.

Так, пожилые испанцы получили первый укол вакцины производства компании Pfizer 13 января. После этого у всех 78 проживающих в заведении обнаружили коронавирусную инфекцию.

«Через шесть дней первые симптомы начали появляться у 10 жителей», — рассказали в администрации социального учреждения.

В то же время, руководство дома престарелых утверждает, что соблюдались все санитарные нормы в ходе вакцинации жителей. С начала пандемии COVID-19 среди обитателей не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Как мы уже рассказывали ранее, справку о вакцинации от COVID-19 в Украине не будут вводить в ближайшем времени, поскольку длительное время доступ к вакцине будет ограниченным. Однако те, кому она будет нужна для путешествий, смогут получить ее бесплатно.

А на территории оккупированного Российской Федерацией Донбасса началась вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».