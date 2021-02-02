На Донбассе сегодня, 2 февраля, снайпер пророссийских террористов тяжело ранил украинского военного.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, военнослужащий ООС скончался.

Подробности обнародовала украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Telegram-канале.

Украинский военнослужащий скончался в медицинском учреждении. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации направила в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ ноту с уведомлением об инциденте.

А вчера российские оккупанты 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Пророссийские боевики стреляли возле Авдеевки, Пищевика, Новомихайловки и Пивденного.

Как мы уже рассказывали ранее, на оккупированном Донбассе все чаще звучит тезис о слияния «ЛНР» и «ДНР» в одно квази-государство.

Тем временем, 11 февраля Совет безопасности ООН проведет заседание, на котором обсудит исполнение Минских соглашений и ситуацию на Донбассе.