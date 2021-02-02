1 февраля боевики пять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщили в Штабе ООС.
В районе Авдеевки боевики вели огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. У населенного пункта Пищевик противник применял автоматические станковые гранатометы, а вблизи Новомихайловки — стрелковое оружие.
Также противник вел огонь возле Пивденного — стреляли из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.
С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Вопрос Донбасса и Крыма нужно выносить на всеукраинский референдум, — так считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
На оккупированном Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил исчез украинский военнослужащий.