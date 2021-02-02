В одесском аэропорту из-за работ, связанных с введением в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы не смогли приземлиться сразу несколько самолетов.

Как пишет «Думская», речь идет о наладке радиотехнического оборудования, она потребовала временного отключения системы инструментальной посадки на основной (старой) ВПП.

Для ее настройки в зоне аэропорта работает самолет предприятия «Украэрорух» — так называемый «облетчик».

Сейчас нижний край облачности находится на высоте около 120 метров. В такую погоду при нормальной работе системы инструментальной посадки никаких проблем у пилотов возникать не должно. Однако в условиях визуального захода облачность находится слишком низко, что не позволяет летчикам приземлиться.

Приземлится вовремя не смог бизнес-джет Dassault Falcon 2000EX — он прилетел из парижского аэропорта Ле-Бурже и более полутора часов кружил в зоне ожидания, ожидая улучшения погодных условий. Не смог приземлиться с первого захода и встал в зону ожидания и пассажирский Boeing 737 авиакомпании flydubai, прибывший из Дубая. В итоге и Falcon, и Boeing приземлились в аэропорту Кишинева.

Как сообщалось ранее, Украина изменила список стран «красной» зоны из-за пандемии коронавируса. Сейчас в нем находятся 74 страны.

Ровно год назад, 8 января, самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса «земля-воздух» вблизи Тегерана. В результате погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев. Расследование до сих пор не завершено.