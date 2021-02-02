Максимальная пенсия в Украине вырастет с 17 690 до 18 540 грн в июле 2021 года, а в декабре этого года до 19 340 грн. Соответственно, самые «богатые» пенсионеры будут получать на 1650 грн больше.

Повышение пенсий произойдет благодаря закону «Об общеобязательном пенсионном страховании».

Отметим, для получения максимальной пенсии нужно: в течение 35 лет платить взносы с «белой» зарплаты и получать «белую» зарплату в размере не менее 54 тысяч грн.

В то время, как при средней зарплате можно рассчитывать на пенсию в размере около 3,5 тыс. грн. При этом те украинцы, которые показывают минимальную зарплату и платят с нее налоги, при выходе на заслуженный отдых могут рассчитывать на выплату в размере всего лишь 1769 грн.

В Украине, на сегодняшний день, один из самых низких уровней пенсий в Европе. К тому же из-за большого количества физлиц-предпринимателей, теневой занятости, зарплат в конвертах Пенсионный фонд недополучает миллиарды гривен.

Как мы уже рассказывали ранее, пенсии чернобыльцам в Украине могут вырасти уже в скором времени. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал законы соответствующие законопроекты №№4555-4555-1.

А также, с целью экономии госбюджета Кабмин разрешил досрочно выходить на пенсию на полтора года раньше тем украинцам, которые попали под сокращение, и которые ухаживают за детьми с редкими заболеваниями.