Ежегодно 2 февраля отмечается День сурка. Этот праздник особенно популярен в США и Канаде.

Считается, что поведение сурка может определить, скоро ли наступит весна. Ранним утром сурка вытаскивают из его норки, если на улице пасмурно и зверек не видит своей тени и спокойно выходит – весна будет ранней. Если же солнечно, животное видит свою тень и прячется назад в нору – зима продлится еще шесть недель. День сурка — история праздника

Впервые День сурка официально отметили в 1886 году в США в горах Пенсильвании. 2 февраля там достали из норы сурка по прозвищу Фил, который вскоре стал местной звездой. И хотя сбывались только 40% его предсказаний, на церемонию пробуждения зверька ежегодно съезжалось множество туристов.

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