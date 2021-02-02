Чаще всего в Украине массово подделывают купюры номиналом 500 и 200 гривен, а поддельные 1000 встречаются крайне редко.

Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказал советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий.

Он уточнил, что легче всего получить фальшивку, получая сдачу на рынках или при личных расчетах, особенно в темное время суток, при плохом освещении. В банках и больших супермаркетах такой риск – минимальный, ведь они оснащены системами проверки банкнот.

Невмержицкий советует просить выдавать сдачу купюрами в 20, 50 и 100 гривен, ведь их подделывают редко, это не целесообразно: «Если и попадаются фальшивки, то сделаны довольно кустарным способом, которые легко отличить». На что нужно обращать внимание:

Качество бумаги. На фальшивке она более плотная и не так переламывается;

Графика. Стоит проверить хотя бы водяные знаки.

Как сообщалось ранее, исследования международных организаций показали, что уровень бедности в 2020 году в Украине вырос до 50%.

Средняя зарплата украинцев в декабре существенно повысилась до 14 179 грн (11 987 грн в ноябре), но рост этот сезонный — в декабре средняя зарплата обычно выше.