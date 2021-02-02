Кабинет министров разрешил государственное регулирование цен на электроэнергию в Украине.

Данное положение принято в постановлении правительства № 64 от 1 февраля 2021 года. Соответствующий документ был опубликован на «Правительственном портале».

В документе говорится, что с целью осуществления мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19 и усиление социальной защиты отдельных категорий потребителей электрической энергии Кабинет Министров Украины постановил:

«Ввести предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленную в I квартале 2021, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме получающих субсидию):

населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и которое по состоянию на 31 декабря 2020 имело право на пониженный тариф;

населению, проживающему в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и которое по состоянию на 31 декабря 2020 имело право на пониженный тариф;

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа».

Как сообщалось ранее, жители Украины, которые используют электроэнергию для отопления, получат дополнительную субсидию.

Верховная Рада приняла закон о выделении 1,4 млрд грн на компенсации затрат на электроотопление. Документ может вступить в силу уже в субботу, 30 января.