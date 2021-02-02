Ежегодно 2 февраля отмечается День сурка. Считается, что поведение сурка может определить, скоро ли наступит весна.

Ранним утром сурка вытаскивают из его норки, если на улице пасмурно и зверек не видит своей тени и спокойно выходит – весна будет ранней. Если же солнечно, животное видит свою тень и прячется назад в нору – зима продлится еще шесть недель.

Будили «народного синоптика» сегодня и в Украине — на биостанции Харьковского университета им. Каразина, пишет МГ «Объектив». Около 11 утра Тимку вытащили из его домика и он не увидел своей тени, что по словам старшего преподавателя биофака Харьковского национального университета Надежды Токарской, является прогнозом раннего прихода весны.

Отметим, до Тимки ІІІ эту почетную должность занимал Тимка II. Он 7 раз предсказывал погоду, после чего ушел на пенсию. До этого, какой будет весна, предвещал Тимка I.

