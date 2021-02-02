В Украине зафиксировано 2394 новых случая COVID-19 за сутки. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 833 человека;

летальных случаев — 156;

выздоровели — 11457 человек;

Всего с начала пандемии в Украине:

заболело — 1223879 человек;

выздоровели — 1035372 лица;

летальных случаев — 22 924;

проведено ПЦР-тестов — 6274464.

