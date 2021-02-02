В Украине часто сравнивают развитие эпидемии COVID-19 c cитуацией в Польше. Иногда чиновники даже утверждают, что украинская медицинская система лучше справляются с коронавирусом.

В том, можно ли это считать правдой, разбирался «Обозреватель».

В общем европейском рейтинге по распространению инфекции Польша (38 миллионов человек) занимает седьмую строчку, а Украина (население по официальным данным 43 милиона) — восьмую. По официальной статистике:

в Польше больше зарегистрированных случаев коронавируса – 1 млн 513 тыс. против 1 млн 219 тыс. в Украине

за время эпидемии от осложнений COVID-19 у них умерло 37 тыс. человек, а у нас – 22 тыс.

Ссылаясь на эти данные, украинская власть действительно может заявить, что ситуация с протеканием эпидемии в Украине получше. Но это далеко не так.Польша сделала намного больше ПЦР-тестов, при этом госпитализаций у них меньше, а по темпам вакцинации – Украина догонит Польшу разве что к концу года.

Тест ПЦР в Польше можно бесплатно сдать в 600 мобильных пунктах, которые работают по всей стране. Для этого у больного должно быть направление от семейного врача, которое он подает через цифровую систему gabinet.gov.pl. Украинцы же все меньше проверяют наличие коронавируса методом ПЦР-диагностики, а семейные врачи все больше ориентируются на клинические признаки у пациента. Это значит, что в официальную статистику такие больные не попадают.

Официально от осложнений коронавируса в Украине умерло 22,7 тыс., в Польше – 37,1 тыс. Ссылаясь на эти данные, в Минздраве утверждают: смертность у нас значительно ниже не только польских показателей, но и даже европейских. Но реально эта статистика тоже занижена хотя бы потому, что в целом сначала эпидемии в Украине взлетел общий уровень смертности. Каждый месяц умирает на 7-8-9 тыс. больше людей, чем в прошлом году.

Судя по публикациям на сайте польской ассоциации врачей-инфекционистов Polskie Towarzystwо Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, особых различий в лечении больных коронавирусом между нашими странами нет. В случае легкого течения, пациентам рекомендуют только сбивать температуру и ни в коем случае не употреблять антибиотиков и витамина D, если это не обусловлено сопутствующим заболеванием. Прием антибиотиков разрешается только при присоединении бактериальной инфекции, о чем становится известно на 7-8-е сутки заражения.

В Украине на госпитализацию попадает по полторы-две тысячи больных в сутки, что означает: эпидемия не закончилась. В Польше показатель по госпитализациях за последние дни держится на уровне 500 человек. Всего в медучреждениях лечится 14 тыс. поляков. Еще столько же койко-мест свободно.В Украине под лечение больных коронавирусом выделено 56 тыс. 500 коек, из них заполнена треть и то, скорее благодаря ежедневной выписке в несколько тысяч человек. Но часто на выписку идут даже кислородозависимые пациенты, которые позже через различные благотворительные фонды ищут кислородные концентраторы для домашнего пользования.

При этом массовая вакцинация от коронавируса в Польше стартовала 27 декабря. За это время вакцину получили 1 млн 156 тыс. поляков (по состоянию на 1 февраля). Иммунизацию там проводят американским препаратом Pfizer/Biontech, вскоре ожидаются поставки Moderna. В Украину вакцины до сих пор не поступили, препараты в рамках международной программы COVAX ждут только к середине февраля.

Как ранее говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, вакцина от коронавируса в свободной продаже может появиться не раньше будущего лета, а ее цена будет зависеть от компании-производителя.

Степнов также заявил, что количество госпитализированных с COVID-19 сократилось на 10 тысяч, а количество выявленных случаев – в три раза.