Суд принял ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный.

Решение вынес Мосгорсуд.

В конце 2014 года его приговорили к 3,5 года по делу «Ив Роше». Он должен был отмечаться во ФСИН 2 раза в месяц.

В ведомстве посчитали, что Навальный не исполнял возложенные на него судом обязанности: являясь дважды условно осужденным, он неоднократно нарушал условия испытательного срока: как до своей госпитализации, так и после выписки. На время лечения у ФСИН претензий нет. Суд со всем согласился.

https://www.youtube.com/watch?v=Jwno_6dog8s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C

Как мы уже рассказывали ранее, речь идет о деле «Ив Роше», по которому Навальный был осужден на 3,5 года условно. ФСИН требует заменить условный срок на реальный, утверждая, что Навальный не соблюдал обязательства условно осужденного и уклонялся от контроля исполнительной инспекции.

А тем временем, у Мосгорсуда, который сегодня решает судьбу российского оппозиционера Алексея Навального, задержаны более 200 человек.