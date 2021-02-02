Появились подробности пожара в «Эпицентре» Первомайска, который произошел сегодня, 2 февраля. Поджигатель пришел в торговый центр с топором и напал на охранника, а затем устроил пожар в помещении гипермаркета.

Подробности обнародовала пресс-служба полиции Николаевской области.

«Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджог помещение и бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских», — говорится в сообщении.

В результате вооруженного нападения пострадали двое охранников, которые пытались задержать нападавшего.

Как было установлено, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности. Он доставлен в Первомайское управление полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство).

Как мы уже рассказывали ранее, полиция не могла не знать, что сгоревший в Харькове дом, в котором погибли 15 человек, действует пансионат, ведь только за последний год там умерло свыше 50 человек — в пансионат должна была выезжать следственная группа.