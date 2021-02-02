3 февраля отмечается день памяти преподобного Максима Исповедника, день памяти преподобного Максима Грека. Кроме того, в этот день празднуют день Сэцубун — одна из древнейших и интереснейших традиций в Японии.

Об этом передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

День памяти преподобного Максима Исповедника

Преподобный Максим Исповедник жил в 7 веке. Получив хорошее образование, он служил у императора Ираклия советником. В его время появилась так называемая монофелитська ересь. Монофелитов, с греческого, единовольникы. Они учили, что в Иисусе Христе есть только одна воля божья, а не две: божья и человеческая, как это учит Православная Церковь. Против этой ереси был IV Вселенский Собор.

Святой Максим оставил службу при дворе, постригся в монахи и стал игуменом. В сане игумена он стал ревностным защитником Православия в борьбе с ересью: и словом, и писанием убеждал верующих не принимать еретического учения. Отправившись в Рим, убедил папу Мартина собрать собор против ереси. Император Констанс, держался ереси, считал такой поступок Максима возмутительным, и его вместе с Мартином сослал в ссылку в Херсонес, где святой папа умер.

Святому же Максиму пришлось еще много пострадать. С помощью различных пыток его хотели заставить принять ересь. Наконец, отрезали ему язык и отрубили правую руку, чтобы лишить его возможности защищать истину словом и делом, и изуродованного заключили в темницу. Здесь святой поборник православия томился три года. Перед смертью Господь утешил его Своим явлением. Скончался святой Максим в 662 году.

День памяти преподобного Максима Грека

3 февраля православная церковь чтит память преподобного Максима Грека, прославленного религиозного писателя, публициста и переводчика.

Сэцубун

Термин «сэцубун» непосредственно связан с изменением одного сезона другим. Традиционно в Японии словом «сэцубун» называют ночь между 3 и 4 февраля, накануне дня Риссин — дня наступления весны по лунному календарю. Легенда рассказывает, что в глубокой древности эпидемия унесла много жизней, и в этом несчастье были виноваты черти и злые духи. От них удалось избавиться разбрасыванием поджаренных бобов. Отсюда родился обряд маме-маки для изгнания злых духов и сохранения благосостояния.

В древности обрядом маме-маки начинали встреча нового года по лунному календарю. Обряд и сейчас выполняется для того, чтобы разогнать все несчастья и впустить в свой дом счастье, благополучие и успех. В семьях, где есть маленькие дети, обряд маме-маки обычно превращается в веселую забаву. Кого-то (обычно папы или дедушки) наряжают в черта, ряженый прыгает и бегает по комнате, а другие домочадцы бросают в него соевые бобы. В некоторых школах ученики делают маски злых духов и в Сэцубун от души веселятся, бросая друг в друга бобы.

По легенде, после обряда маме-маки каждый член семьи должен съесть ровно такое количество соевых бобов, сколько ему лет. Сейчас такое встречается редко, разве что, в отдаленных маленьких деревнях.

Приметы 3 февраля

Ясная погода — к ранней весне.

Ясная заря — к морозу.

Если день погожий, то и весна пригожая будет.

Холодный и сухой день — к жаркому августа.

Если светло-луна взойдет, затуманившись, через облака, то будет хорошо рожь в закромах.

Если же небо безоблачное, то в следующем году в кладовых будет пусто.

31 января я по православному календарю отмечали День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, а также был День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.