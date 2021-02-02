В Москве и Санкт-Петербурге на акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального начались задержания. Сегодня, Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Подробности передает МБХ медиа.

На Манежной площади Москвы уже задержали семерых человек. Полицейские сажают задержанных в автозаки. При этом отмечается, что демонстранты были без плакатов.

Также сообщается о задержаниях в Санкт-Петербурге. Пока известно об одном задержанном.

Напомним, Навальный должен был отмечаться во ФСИН 2 раза в месяц.В ходе заседания представитель ФСИН заявлял, что Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора.

Поэтому, ФСИН просил отменить условный срок политику и исполнить реальное наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима



Как мы уже рассказывали, сегодня, 2 февраля, московский суд отправил оппозиционера Алексея Навального на 3,5 года в колонию общего режима.

Срок пребывания в тюрьме был сокращен, поскольку суд учел время, проведенное под домашним арестом. В общем, Навальный проведет за решеткой 2 года и 8 месяцев.

А также, Навальный назвал президента РФ Владимира Путина «отравителем трусов» во время выступления в Московском городском суде, где рассматривалось его дело.