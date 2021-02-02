Верховная Рада может на этой неделе рассмотреть законопроект о легализации оружия.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, документ дискуссионный, поэтому его еще будут дорабатывать:

«В нем есть как правильные вещи, так и вещи, которые будут разделять зал. Будем говорить откровенно. Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений, замечаний, которые сегодня уже фактически звучат».

«Сегодня» напоминает, что речь идет о законопроекте № 4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Недавно профильный комитет одобрил его и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении. Документ устанавливает такие категории гражданского огнестрельного оружия:

А – автоматическое огнестрельное оружие;

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С – короткоствольное огнестрельное оружие;

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Наподобие водительского удостоверения будет документ на оружие. На каждую единицу оружия предлагается ввести технический паспорт со сведениями о собственнике и серийном номере.Кто из граждан Украины будет иметь право на оружие:

кто не имеет медицинских противопоказаний;

кто не имеет судимости;

кто не привлекался к административной ответственности в течение последнего года.

Законопроектом предлагается ввести госреестр оружия, а также страхование гражданской ответственности за причинение с его использованием вреда третьему лицу или его имуществу.

Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко предложил вынести вопрос легализации оружия на всеукраинский референдум, чтобы люди высказали свою точку зрения.

Накануне Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал легализацию каннабиса в Украине в медицинских целях.