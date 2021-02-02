Истинная цель России не реинтеграция оккупированного Донбасса в состав Украины, а – полный захват Донецкой и Луганской области.

Такое мнение озвучил журналист и представитель ОРДЛО на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Денис Казанский, передает Обозреватель.

«Россия опять заявила о своих целях: она не собирается реинтегрировать Донбасс в состав Украины. Ее цель – с помощью боевиков «Л/ДНР» захватить Донецкую и Луганскую области, отторгнуть юго-восток и вообще ликвидировать Украину. Фактически ведется развитие «русского национального государства», как указано в представленной на форуме доктрине», – уточнил Казанский.

Он уверен, что дальнейшая агрессия со стороны РФ в отношении Украины будет осуществляться руками боевиков «ЛДНР».

«Россия не станет присоединять Донбасс, а будет использовать его в качестве инструмента дальнейшей агрессии против Украины и захвата ее новых территорий. Даже в этой доктрине, которую презентовали, нет ничего о том, что Донбасс станет российским», – отметил журналист.

А также, призывы российских пропагандистов «матушка-Россия, забери нас к себе», не более, чем игра на публику.

«Эти призывы – это как морковь, которой Россия машет перед носом жителей Донбасса. Уже семь лет обещает «забрать, только немного потерпите». Вот они и терпят, а тем временем их грабят, уничтожают экономику и обманывают подобными форумами, чтобы они не выходили протестовать», – резюмировал эксперт.

Как мы уже рассказывали ранее, в случае вторжения России на территорию Украины со стороны оккупированного Крыма, это произойдет не ради возвращения пресной воды из Днепра на полуостров.

А также — вопрос Донбасса и Крыма нужно выносить на всеукраинский референдум, — так считает глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.