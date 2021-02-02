Командование Вооруженных сил РФ прибыло на временно оккупированный Донбасс, для повышения боевой готовности своих артиллерийских группировок.

Об этом сообщает Главное управление разведки, информирует пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, с 1 февраля в подразделениях 1 и 2 армейских корпусов РФ работает специальная комплексная комиссия 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

«Особое внимание она уделяет вопросам материально-технического обеспечения артиллерийских и минометных подразделений и их готовности к выполнению задач по назначению», – указано в сводке.

Кроме того, во время проверки дежурных огневых средств оккупанты осуществили перемещение бронегрупп на заранее подготовленные позиции. Свою военную технику они пытаются тщательно маскировать.

В то же время, страдая от нехватки наемников боевики «ЛДНР» начали активно агитировать местное население ОРДЛО к вступлению в бандформирования. Также, они отказываются возвращать документы тем, кто не хочет продолжать работать на них.

Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе сегодня, 2 февраля, снайпер пророссийских террористов тяжело ранил украинского военного. Воин скончался от полученных ран.

А также, на оккупированном Донбассе все чаще звучит тезис о слияния «ЛНР» и «ДНР» в одно квази-государство.