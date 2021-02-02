11 февраля Совет безопасности ООН проведет заседание, на котором обсудит исполнение Минских соглашений и ситуацию на Донбассе.

Известно, что мероприятие инициировали представители России. Как пишет ТАСС, со ссылкой на источники, обсуждение приурочено шестой годовщине подписания соглашений по Донбассу (так называемый Минск-2 подписали 12 февраля 2015 года).

Встреча пройдет по видеосвязи в открытом формате. Известно, что в феврале в Совете безопасности председательствует Великобритания.

«Программа только что принята, и я пока не могу сказать, кто выступит с докладом от ООН на заседании», – сказала постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд.

Как сообщалось ранее, Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия делегации России, отклонив предложение Украины.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), внештатный советник главы ОПГ Алексей Арестович считает, что Россия сокращает расходы на оккупированный Донбасс из-за нехватки средств в бюджете.