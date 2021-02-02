В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 2 февраля.

По всей стране преимущественно без осадков, дожди обещают только на крайнем юге и местами на востоке.

2 февраля на дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха: на западе 1-5 тепла, в центре и на севере до 5 мороза, на юге и востоке 2-8 тепла.

Как сообщал ранее Украинский гидрометеорологический центр, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла — на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений.Погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.