Украина не может заявить о срыве перемирия на Донбассе, поскольку для этого якобы нет никаких оснований.

Как утверждает советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, на Донбассе имеют место только отдельные нарушения режима прекращения огня.

По его словам, на Донбассе бывают дни, когда вообще не стреляют, и бывают дни, когда убивают украинских бойцов.

«Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели, и можно было бы констатировать, что все международные механизмы по возврату сторон к соблюдению режима не подействовали — вот тогда лидеры «нормандской четверки» констатируют, что режим сорван», — пояснил Арестович.

Отметим, с начала 2021 года на Донбассе погибли уже четверо бойцов.

Как мы уже рассказывали ранее, на оккупированном Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил исчез украинский военнослужащий.

А также, на Донбассе сегодня, 2 февраля, снайпер пророссийских террористов тяжело ранил украинского военного. Он погиб от полученных травм.