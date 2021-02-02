Соединенные Штаты Америки могут отменить санкции против газопровода «Северного потока-2«, но Германия, в то же время, должна гарантировать защиту интересов Украины.

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

«Немцы должны выложить пакетное решение. В противном случае мы не сможем решить проблему «Северного потока-2». — отметил представитель США.

Как отмечает издание, Вашингтон заинтересован в предотвращении роста зависимости Европы от российского газа, а также пытается не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры.

Одним из таких вариантов может быть механизм отключения поставок по «Северному потока-2», если Москва попытается оказать давление на Украину, ограничив поставки газа.

Кроме того, США также хотят пересмотр контракта на транзит российского природного газа через украинскую ГТС.

А Германия теоретически может помочь Украине расширить газовую инфраструктуру для поставок водорода в страны Европейского союза.

Как мы уже рассказывали ранее, «Газпром» допускает приостановку реализации/полную отмену проекта «Северный поток-2«.

Тем временем, парламент ЕС требует прекратить строительство «Северного потока-2» после того, как в России арестовали оппозиционера Алексея Навального.