В Великобритании от COVID-19 скончался 100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур, который стал героем страны после того, как за время пандемии собрал почти 33 млн фунтов для Национальной службы здравоохранения (NHS) на борьбу с пандемией.

Последние несколько недель он лечился от пневмонии, а позитивный результат на COVID-19 мужчина получил на прошлой неделе, передает ВВС.

Королева Елизавета II, которая в июле-2020 посвятила Мура в рыцари, лично выразила соболезнования семье ветерана.

Том Мур родился в 1920 году в английском городке Китли. Во время войны капитан служил в Индии и Бирме. После окончания военных действий стал управлять местной компанией по производству бетона и спас ее от банкротства.



Томас Мур прославился после начала сбора пожертвований для медиков. Мужчина устроил благотворительную акцию, поставив перед собой цель – до дня своего столетия обойти сто кругов по заднему двору дома, используя ходунки для опоры.

Таким образом Мур планировал собрать всего тысячу британских фунтов, но уже через неделю сумма пожертвований перевалила за один миллион, а ко дню столетнего юбилея ветерана превысила 30 миллионов фунтов.

Как мы уже рассказывали ранее, Швеция стала еще одной страной, которая при вакцинации от COVID не рекомендует вакцину AstraZeneca для пожилых людей. При этом ее могут задействовать на первом этапе вакцинации.

Тем временем, в Украине часто сравнивают развитие эпидемии COVID-19 c cитуацией в Польше. Иногда чиновники даже утверждают, что украинская медицинская система лучше справляются с коронавирусом.