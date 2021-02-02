В Одессе произошло новое обрушение в жилом доме. На этот раз пострадало здание на Польском спуске (центр города) — рухнула лестничная клетка.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
Чрезвычайное происшествие произошло в районе 8 утра в Приморском районе. По информации спасателей, разрушилась лестничная клетка в 2-х этажном жилом аварийном доме. Работники ГСЧС по выдвижной лестнице эвакуировали 4 человек из квартиры на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.
К сожалению, в последнее время обрушения зданий стали нормой для Одессы. Так, 8 мая 2020 в Одессе обвалился жилой дом на Польском спуске, на месте спасатели выяснили, что в правом крыле здания произошло разрушение первого и второго этажей. Из здания эвакуировали 21 жителя.
А 9 апреля в центре Одессы на углу Канатной и переулка Нахимова частично обрушился старинный дом. Это памятник архитектуры местного значения — дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели. Здание было построено в 1893 году, использовалось в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.
Кроме того, 18 мая в Одессе на улице Торговой обвал части жилого дома №20.
10 июня обрушилось четырехэтажное жилое здание в районе Французского бульвара (улица Ясная).