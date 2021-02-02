В Голосеевском районе Киева произошла очередная трагедия — из балкона 17-го этажа выпала 13-летняя девочка. К сожалению, она скончалась на месте от полученных травм.

Чрезвычайное происшествие произошло 2 февраля в районе 16:00 на улице Максимовича 3г, проинформировала столичная полиция на своей странице в Facebook.

Согласно предварительной информации, девочка 2007 года рождения, проживала в этом же доме.

Происшествие зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства

На фото, которые опубликовал dtp.kiev.ua, можно увидеть, что школьница выпала с балкона лестничной клетки. На нем остались ее рюкзак и телефон.

Напомним, это уже не первый подобный случай за последние несколько недель. Так, 28 января в поселке Чайки с 15-го этажа выпал 10-летний мальчик. Также с 15-го этажа в Голосеевском районе столицы 19 января выпал 12-летний мальчик. Он написал предсмертную записку.

Как мы уже рассказывали ранее, в центре Харькова из окна здания «Госпрома» выпала сотрудница Пенсионного фонда.

А также, в Киеве на улице Соломенской с 9 этажа жилого дома выпали женщина и маленький ребенок.