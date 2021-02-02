2 февраля Мосгорсуд решит судьбу российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщалось ранее, суд рассматривает ходатайство об изменении ему меры пресечения с реального срока на условный — до 3,5 лет колонии минус 10 месяцев, которые он уже провел под домашним арестом.

Напомним, речь идет о деле «Ив Роше», по которому Навальный был осужден на 3,5 года условно. ФСИН требует заменить условный срок на реальный, утверждая, что Навальный не соблюдал обязательства условно осужденного и уклонялся от контроля исполнительной инспекции.

Приговор по этому делу был вынесен еще 6 лет назад — в декабре 2014. Младший брат оппозиционера Олег Навальный работал на руководящей должности в Почте России. В решении суда записано, что он убедил руководство российского филиала «Ив Роше» разорвать договор на поставку продукции с Почтой России и заключить с ООО «Главное подписное агентство». Следователи утверждали, что по завышенным ценам и оценили ущерб в 26 миллионов рублей (столько «Ив Роше» переплатила). Алексей Навальный, по версии следствия, осуществлял общее руководство этой аферы.

Тогда Олег Навальный получил 3,5 года колонии. Он полностью отсидел срок и уже освободился. Алексея Навального приговорили к такому же сроку, но условно с испытательным периодом 5 лет. Позже этот срок был продлен на один год.

Сейчас силовики говорят, что Навальный был обязан два раза в месяц регистрироваться в контролирующих органах. Все пропуски были, но до 20 августа, когда оппозиционера отравили «Новичком», а потом увезли в Германию.

Накануне адвокат Ольга Михайлова говорила, что если суд поддержит претензии ФСИН, Навальному назначат реальный срок в 3,5 года за вычетом срока, проведенного под домашним арестом.