Весна в Украине в этом году наступит ближе к началу апреля. Народные синоптики прогнозируют морозы и снег в начале марта, но к середине месяца потеплеет. Правда, ненадолго. Затем снова пойдут дожди с мокрым снегом.

Об этом пишет «Сегодня».

Синоптики говорят, что настоящее весеннее тепло украинцы смогут ощутить только после 20-х чисел апреля, хотя потеплеет уже в начале месяца.

В начале мая в стране будет тепло, но довольно мокро из-за дождей. В середине месяца станет жарко и сухо, но ближе к лету может задождить.

Также не будет баловать погодой и лето — в 2021 году в этот период вероятны невысокие температуры и холодные дожди. Леонид Горбань предсказывает оптимальным по погоде только июнь, все остальные летние месяцы будут не очень жаркими.

Как сообщал ранее Украинский гидрометеорологический центр, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла — на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений.Погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.